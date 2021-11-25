Не исключено, что телеведущей придется также возмещать моральный вред

Оболгавшей покойного актера Валерия Гаркалина Ларисе Гузеевой может грозить уголовное наказание. Такое мнение высказал звездный адвокат Андрей Алешкин.

Напомним, некоторое время назад звезда проекта "Давай поженимся" заявила, что Валерий Борисович не был вакцинирован против коронавируса. Примечательно, что его родные доказывали обратное – мол, Гаркалин поставил три прививки, так как очень боялся заболеть. Из-за данного расхождения в Сети разгорелся настоящий скандал. Позже Гузеева поспешила откреститься от своих слов. Телеведущая призналась, что на самом деле не знает – прививался ли артист или нет. Соврать ей пришлось для того, чтобы осадить людей, выступающих против вакцинации.

Алешкин считает, что Ларису Андреевну могут наказать за распространение ложной информации. Ее действия попадают под статью о клевете, передает "Комсомольская Правда".

"Наказание предусмотрено серьезное: от штрафа в размере до 1 млн рублей до лишения свободы на два года", – отметил Андрей.

Адвокат добавил – Гузеева сможет отделаться одним штрафом в том случае, если она никогда не привлекалась к уголовной ответственности.

Алешкин предположил, как могут поступить родные Гаркалина. Он не исключает, что родственники покойного артиста напишут заявление в полицию. Кроме того, они имеют полное право подать гражданский иск, и тогда Ларисе Андреевне придется возмещать моральный вред.

Ранее оскандалившейся Гузеевой припомнили отказ от прививки.