Скончался оперный бас Леонид Зимненко

Скончался оперный бас Леонид Зимненко
Кадр из фильма "Адъютант его превосходительства"
Мастер не дожил до 80 лет

Легендарный оперный бас, народный артист России Леонид Зимненко скончался накануне в 78-летнем возрасте. Об этом написал на своей странице в социальных сетях художественный руководитель московской "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман.

Худрук "Геликона" не стал указывать причины летального исхода, однако уточнил, что у артиста наблюдались проблемы с сердцем, а также была ранее диагностирована пневмония, уточняет "Лента.ру".

Бертман с горечью заметил, что смерть уносит первый состав, с которым он когда-то начинал работать в малоизвестном учреждении. Зимненко выступал в его спектаклях в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. А позднее стал исполнять роли уже в новом "Геликоне".

"Уже в юном "Геликоне" Леонид Орестович пел в нашем репертуаре! Эти роли были подарками тогда еще совсем неизвестному театру…", – пишет Бертман в своем "Фейбук".

Театральный режиссер рассказал, что Зимненко всегда был желанным гостем и непревзойденным мастером, который с легкостью мог дать пару советов молодому поколению. Леонид Орестович снискал народную любовь и уважение в театральных кругах. Однажды он привел к Бертману своего ученика Дмитрия Овчинникова, работавшего на тот момент неврологом. Оказалось, что у медика огромный талант и расположенность к пению – с тех самых пор Овчинников выступает в "Геликоне" ведущим солистом.

"Светлая память, дорогой Маэстро! Будем помнить, благодарить вас всегда…", – заключил Бертман.

Ранее стало известно о смерти звезды российских мюзиклов Владимира Ябчаника. 

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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