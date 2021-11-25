Мастер не дожил до 80 лет

Легендарный оперный бас, народный артист России Леонид Зимненко скончался накануне в 78-летнем возрасте. Об этом написал на своей странице в социальных сетях художественный руководитель московской "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман.

Худрук "Геликона" не стал указывать причины летального исхода, однако уточнил, что у артиста наблюдались проблемы с сердцем, а также была ранее диагностирована пневмония, уточняет "Лента.ру".

Бертман с горечью заметил, что смерть уносит первый состав, с которым он когда-то начинал работать в малоизвестном учреждении. Зимненко выступал в его спектаклях в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. А позднее стал исполнять роли уже в новом "Геликоне".

"Уже в юном "Геликоне" Леонид Орестович пел в нашем репертуаре! Эти роли были подарками тогда еще совсем неизвестному театру…", – пишет Бертман в своем "Фейбук".

Театральный режиссер рассказал, что Зимненко всегда был желанным гостем и непревзойденным мастером, который с легкостью мог дать пару советов молодому поколению. Леонид Орестович снискал народную любовь и уважение в театральных кругах. Однажды он привел к Бертману своего ученика Дмитрия Овчинникова, работавшего на тот момент неврологом. Оказалось, что у медика огромный талант и расположенность к пению – с тех самых пор Овчинников выступает в "Геликоне" ведущим солистом.

"Светлая память, дорогой Маэстро! Будем помнить, благодарить вас всегда…", – заключил Бертман.

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