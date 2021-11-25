Актриса переживала за судьбу своей дочери

Накануне в последний путь проводили Нину Русланову. Звезда "Зимней вишни" не дожила до своего 76-го дня рождения всего пару недель. Во время прощальной церемонии от гроба актрисы не отходила ее дочь и маленький внук. Как удалось выяснить журналистам, последняя просьба артистки тоже касалась ее наследницы.

Во время панихиды Олеся Рудакова буквально почернела от горя, а те, кто также пришел попрощаться с Ниной Ивановной, шептались, что дочь актрисы потеряла лицо.

Как оказалось, Рудакова решила пойти по стопам своей звездной матери, но ее карьеру нельзя назвать удачной. Но Русланова до последнего старалась хоть как-то помочь дочери.

Как рассказал Михаил Васьков, который тоже присутствовал на прощальной церемонии, Нина Ивановна даже обращалась за помощью к своим знаменитым друзьям. Она хотела, чтобы они помогли Олесе найти работу в кино или на сцене какого-нибудь театра.

Но на просьбу артистки так никто и не откликнулся, поэтому пока Рудакова так и останется безработной.

Напомним, что Нина Ивановна скончалась от коронавируса. Дочь актрисы уверяет, что в ее смерти виноваты халатные врачи. Звезду отечественного кинематографа похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее журналистам удалось выяснить, что дочь положила в гроб Руслановой.