Стилисты певицу поддержали, а вот поклонники выбор звезды не оценили

В Сети до сих пор обсуждают выступление Софии Ротару на корпоративе в Германии. И если изначально главной темой было здоровье певицы, то теперь поклонники принялись за ее внешний вид.

Многим не понравился наряд, в котором София Михайловна появилась на мероприятии, а кто-то и вовсе назвал его "бабушкиным". Также наблюдательные пользователи Сети предположили, что у "хуторянки" не все хорошо с финансами, потому что раньше она блистала на сцене в роскошных платьях, а теперь не вылезает из одного единственного темного костюма.

Но известный дизайнер Аника Керимова с критикующими Ротару не согласна. Стилист рассказала "Собеседнику", что проблем с деньгами у звезды эстрады точно нет, потому что то самое "бабушкино" платье стоит примерно 300 тысяч рублей.

"Концертный наряд сделан из очень модной на сегодняшний день жаккардовой ткани. Поверьте, стоит такой наряд недешево",

– объяснила Аника, добавив, что если наряд певицы – это ручная работа, то его стоимость тут же возрастает в несколько раз.

Керимова также оценила гардероб звезды и пришла к выводу, что на одежде София Михайловна точно не экономит. Дизайнер предположила, что в шкафу певицы можно найти наряды, общая стоимость которых составит несколько десятков миллионов рублей.

Тем более, что Ротару следит за модой, поэтому всегда выглядит стильно и элегантно. "Хуторянка" специально выбирает одежду, которая скрывает ее грудь и руки, которые выдают возраст. По мнению Аники, именно с артистки и стоит брать пример многим звездам "старой школы".

Ранее врач заподозрил у Ротару опасную болезнь.