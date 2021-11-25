Сын Заворотнюк сделал признание о своей жене

Сын Заворотнюк сделал признание о своей жене
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vitaly Fedorov / Russian Look / www.globallookpress.com
Многие заметили сходство избранницы парня с звездной матерью

Россияне пристально следят за любыми новостями, связанными с страдающей от рака знаменитой российской артисткой Анастасией Заворотнюк. Большим удивлением для людей стало то, что ее наследник Майкл Стрюков давно живет в гражданском браке с возлюбленной и в скором времени собирается узаконить эти отношения.

Молодой человек появился на свет в отношениях Анастасии с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Сейчас парню 21 год, он учится на юрфаке МГИМО. На личной странице в социальной сети звездный наследник поделился своими успехами. Майкл также решил связать будущую карьеру с сферой шоу-бизнеса, сын Заворотнюк активно занимается музыкой.

Сегодня, 25 ноября, он рассказал о выходе в свет его первого сингла. Поклонники молодого человека очень порадовались такому важному событию в музыкальной карьере Майкла, однако больше всего их поразило откровение, которое он сделал в подписи к публикации. Оказалось, Стрюков давно живет с гражданской женой, талантливой художницей, которая активно помогает ему в развитии карьеры.

В посте, где Майкл рассказал о своем музыкальном дебюте, он тепло поблагодарил возлюбленную за помощь в оформлении обложки.

"Отдельную благодарность хочу выразить моей жене, пока только гражданской, но это пока", – написал влюбленный мужчина.

В социальных сетях не так много фотографий избранницы знаменитости по имени София. Однако даже редкие кадры показывают сходство черт ее лица с Анастасией Заворотнюк.

Стоит отметить, что раньше молодой человек воздерживался от таких откровений. Поэтому грядущие перемены в личной жизни Майкла очень удивили и порадовали многочисленных поклонников его звездной матери.

К слову, недавно дочка Прекрасной няни Анна также объявила о помолвке с таинственным избранником.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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