Телеведущая назвала соблюдающих противоэпидемиологические меры "стадом"

Лера Кудрявцева угодила в очередной скандал. Подробностями случившегося звездная блондинка поделилась в прямом эфире в "Инстаграме".

Ведущая "Секрета на миллион" пришла на почту, чтобы забрать письмо. Однако в отделение Кудрявцева пришла без маски, поэтому перед получением телеведущую попросили ее надеть. Лера решила принципиально стоять на своем и отказалась это делать, хотя совсем недавно она переболела коронавирусом в тяжелой форме.

В итоге с почты звезда телеэкранов ушла с пустыми руками. Блондинка тут же поспешила пожаловаться своим подписчикам, но вместо поддержки Кудрявцева получила кучу комментариях, в которых говорилось о ее безответственности.

Это окончательно вывело телеведущую из себя.

"То, что сейчас происходит, это просто какой-то ужас... Вы мне пишите: "Надо одевать маску". Ну ребят, одевайте маску, надевайте. Вот будьте стадом – и одевайте!"

– сорвалась Кудрявцева на фолловеров.

Она подчеркнула, что носит маску в общественных местах, переживает за здоровье пожилых людей. Но делает это только тогда, когда захочет. И никто не в праве указывать ей, что делать.

"Не бесите меня!"

– вновь вспылила Лера, увидев очередную порцию комментариев от несогласных с ней пользователей.

Кстати, когда Кудрявцева была на почте, то она попросила показать ей документы, которые подтверждают, что ей действительно не смогут выдать посылку, если на ней нет защитной маски. Все необходимые указы телеведущая получила, но так и не могу найти в них нужные пункты.

Ранее телеведущая вспомнила, как устроила истерику в самолете из-за сломанного зуба.