Артистку взбесила выходка известного режиссера

Знаменитая советская актриса, любимица миллионов зрителей Нонна Мордюкова появилась на свет 25 ноября 1925 года. С ее персоной связано огромное количество необычных историй. Оказалось, однажды она так сильно повздорила с знаменитым кинорежиссером Никитой Михалковым, что чуть не устроила с ним драку.



Об этой истории из жизни легендарной актрисы рассказал известный сценарист и актер Виктор Мережко. Судьба свела его с Нонной Викторовной на съемках фильма "Трясина". Тогда знаменитая артистка призналась, что очень устала от трагической роли. Она договорилась с Виктором, что он обязательно сделает для нее комедийный сценарий.

Когда сценарий культовой киноленты "Родня" был готов, Нонна Викторовна осталась в восторге. Именно она передала текст Никите Михалкову. Кинорежиссер тоже весьма заинтересовался этим материалом и решил подключиться к съемкам фильма.

Однако его видение на главную героиню сильно расходилось с представлениями Мордюковой. Она хотела сыграть модную городскую жительницу, а Михалков нарядил ее в футболку и вставил в рот фольгу, имитирующую золотые зубы. В итоге Нонна Викторовна объявила, что сниматься не будет, а такая роль больше подходит ее заклятой подруге, артистке Римме Марковой.

Тогда Михалков вместе Мережко пошли на хитрость. Они пустили слух, что действительно пригласили на роль Маркову. Такого предательства Мордюкова не ожидала и пообещала лично разобраться с Михалковым.

"Я сейчас поеду, морду ему набью!" – передает слова артистки сценарист.

В итоге знаменитости помирились и подарили зрителям замечательную совместную киноработу.

К слову, недавно Стас Садальский вспомнил о скандальных словах Риммы Марковой в адрес Мордюковой.