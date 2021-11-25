"Убирал почти все выступление": участник "Уральских пельменей" рассказал о цензуре в КВН

"Убирал почти все выступление": участник "Уральских пельменей" рассказал о цензуре в КВН
Кадр www.youtube.com
Шутки, которые не нравились Александру Маслякову, почти никогда не попадали в эфир

Участники КВН всегда с теплотой вспоминают о тех годах, когда они играли. Хотя порой приходилось непросто, особенно, когда во время редактуры Александр Масляков категорически отвергал все шутки, приготовленные командами. О цензуре на ТВ-шоу рассказал звезда "Уральских пельменей" Александр Мясников. 

"Часто бывало такое, что Александр Васильевич убирал у нас практически все выступление, и мы за ночь придумывали другое, которое оказывалось более смешным", 

– признался артист.

Он также добавил, что молодым участникам может показаться, что на Первом слишком жесткие рамки, но это не так. Мясников объяснил, что шутки отсеиваются на из-за запретов и ограничений, а просто потому, что они несмешные. И со стороны лучше виднее, как зал и зрители оценят то или иное выступление. 

Никто из "старичков", кстати, зла на создателя и бессменного ведущего шоу никто не держал. Напротив, "Уральские пельмени" благодарны Маслякову за участие. Например, другой участник коллектива, Сергей Ершов, считает, что Александр Васильевич чувствует юмор на интуитивном уровне. 

Говоря о человеческих качествах, "Уральские пельмени" назвали Маслякова строгим, но справедливым человеком и руководителем. 

"Без этого никак. Когда на тебе держится все, конечно, должна быть жесткая хватка", 

– добавил Мясников. 

Ранее Масляков сделал заявление на фоне скандала с шоу "Игра" на ТНТ. 

Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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