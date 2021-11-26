Артистка не была счастлива в браке

Советская и российская эстрадная певица Ольга Зарубина стала новой героиней передачи "Судьба человека". Она откровенно рассказала о том, почему ее союз с музыкантом Александром Малининым дал трещину.

Зарубина и Малинин состояли в браке с 1983 по 1985 годы. У них родилась общая дочь Кира.

По словам Ольги Владимировны, супруг не испытывал к ней никаких чувств. Артист хотел только одного – получить с помощью жены прописку в Москве.

"У него была цель, и он использовал меня как ресурс. Он был такой хитрый", – заявила певица.

Исполнительница отметила, что Александр Николаевич не собирался жить с ней под одной крышей. Композитор постоянно где-то пропадал. Ольга Владимировна назвала бывшего избранника "приходящим и уходящим" супругом. Зарубина добавила – певца периодически замечали в компании других женщин.

Артистка чувствовала себя несчастной. Когда она забеременела, Малинин заявил о том, что не хочет детей. Ей ничего не оставалось, кроме как пойти и избавиться от ребенка. К счастью, спустя некоторое время у певицы появился еще один шанс стать матерью. И Ольга Владимировна твердо решила рожать.

Новость о ребенке не сильно обрадовала Александра Николаевича. Как призналась Зарубина, музыкант пустился в разгул. Вскоре Малинин сообщил, что полюбил другую. Это и стало последней каплей для исполнительницы.

Стоит отметить, что композитор не принимал никакого участия в жизни дочери Киры.

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