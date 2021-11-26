"Я ему благодарна за все": Гурцкая отреагировала на слухи о романе с Николаевым

"Я ему благодарна за все": Гурцкая отреагировала на слухи о романе с Николаевым
Диана Гурцкая. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица отметила, что композитор открыл перед ней множество дверей

Недавно в СМИ распространилась информация, что брак Игоря Николаева и Наташи Королевой распался из-за Дианы Гурцкой. Последняя решила расставить все точки над i.

Много лет назад Николаев стал продвигать Гурцкую, которая находилась в самом начале своего творческого пути. Игорь Юрьевич написал для Дианы песню "Ты здесь". Данная композиция помогла исполнительнице завоевать популярность. Ходили слухи, что музыкант закрутил роман с молодой певицей.

Заслуженная артистка РФ не стала опровергать информацию о любовной связи с композитором. В интервью "Телепрограмме" Гурцкая заявила, что очень благодарна ему за помощь и поддержку.

"Я ему благодарна за все, что он сделал. Он открыл мне дорогу в мир музыки. Он мэтр, фантастический музыкант", – отметила Диана.

По словам 43-летней певицы, Игорь Юрьевич стал первым человеком, который пригласил ее поработать на студии. Многие люди сомневались в том, что незрячая исполнительница сможет добиться существенных успехов.

Гурцкая добавила, что прекрасно относится ко всем членам семьи Николаева. Артистка восхищается звездной "ячейкой общества", которую сформировал композитор.

Кстати, недавно Диана познакомилась с младшей наследницей музыканта Вероникой. Девочка появилась в браке Игоря Юрьевича с третьей женой Юлией Проскуряковой. Гурцкая и дочь Николаева встретились на творческом вечере музыканта, который прошел в "Крокус Сити Холле". 

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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