Месячное содержание дома обходится певцу больше чем в миллион рублей

Авраам Руссо уже давно живет с семьей в особняке, который находится в Нью-Джерси. В хоромах вокалиста есть все, что нужно человеку для комфорта.

Еще тринадцать лет назад артист приобрел участок земли в 60 соток, на котором построил себе дворец. Вместе с супругой Морелой он занялся внутренним убранством дома. Мебель и украшения сделаны под заказ.

Во дворце есть шесть спален и целых восемь санузлов. Певец еще может похвастаться своим солярием. Все это – лишь малая часть внутреннего убранства.

В особняке висят качественные копии работ Микеланджело, пол устлан звериными шкурами, в каждой комнате висят люстры с горным хрусталем. Артист постарался украсить дом с размахом. 52-летний музыкант оборудовал себе в доме студию звукозаписи и спортзал, а также кинотеатр с золотым храмом, о чем поведал в эфире телепрограммы "Секрет на миллион" на канале НТВ.



Месячное содержание такого дома обходится в 18-20 тысяч долларов. В этот огромный налог входят не только газ с электричеством, которые в Штатах весьма недешевы, но и услуги от обслуживащих компаний – как-то ведь нужно ухаживать за лужайкой и убирать снег.

Сейчас у Руссо часто выпадают командировки – артист принимает участие в телешоу "Суперстар. Возвращение" на НТВ, считаясь фаворитом программы. Пока что он живет в России, хотя и не собирается оставаться здесь навсегда.

Кстати, в Штатах Аврааму приходится нередко выступать для русскоговорящих. А во время пандемии он проводил концерты в прямом эфире. За последние полтора года музыкант порадовал поклонников массой песен.