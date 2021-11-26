Бывший охранник рассказал о неверности принцессы Дианы

Бывший охранник рассказал о неверности принцессы Дианы
Фото: Peter Heimsath / Consolidated / www.globallookpress.com
"Королева людских сердец" якобы влюбилась в 37-летнего мужчину

Бывший телохранитель принцессы Дианы Аллан Питерс сообщил о том, что много лет назад принц Чарльз возобновил связь с любовницей Камиллой Паркер-Боулз из-за измены супруги.

Многим известно, что леди Ди не была счастлива в семейном союзе. Новость о неверности мужа выбила принцессу Уэльскую из колеи. Как признавалась Диана в одном из интервью, ей было тесно в браке из-за наличия третьего человека – любовницы принца Чарльза.

Однако сержант Питерс считает, что и сама "Королева людских сердец" была грешна. Мол, еще будучи в браке, она закрутила роман с охранником Барри Маннаки.

Аллан работал на Диану около семи лет. В какой-то момент телохранитель обратил внимание на странное поведение принцессы Уэльской. Когда рядом находился Маннаки, леди Ди моментально менялась.

Перемены в поведении супруги заметил и принц Чарльз. Он подошел к Питерсу и поинтересовался, что происходит с его избранницей. Тогда сержант выложил всю правду про связь Дианы с Барри.

Узнав о неверности жены, наследник Елизаветы II решил воспользоваться ее же методами. Он возобновил отношения с давней подругой Паркер-Боулз, передает Daily Mail.

По некоторым данным, Маннаки устроился охранником в Кенсингтонский дворец в 1985 году. На тот момент ему было 37 лет, а принцессе Уэльской – 24 года. Интересен тот факт, что Барри был женат и воспитывал двоих детей. В 1987 году произошла страшная трагедия – мужчина разбился на мотоцикле.

Как отмечает источник, близкий к покойной леди Ди, тот факт, что спустя много лет Питерс решил заговорить о ней, вызывает вопросы. Имеется версия, что данная информация всплыла на поверхность неспроста – якобы это нацелено на то, чтобы сделать принца Чарльза униженным перед его вступлением на королевский престол.   

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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