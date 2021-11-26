"Противно до нафталина": Салтыков проехался по Баскову и Киркорову

"Противно до нафталина": Салтыков проехался по Баскову и Киркорову
Филипп Киркоров и Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист призвал эстрадников подвинуться и уступить молодым

Звезда 1980-х Виктор Салтыков недавно порассуждал на тему современной музыки и поразмышлял о состоянии отечественного шоу-бизнеса. Некоторые представители эстрады, считает исполнитель хита "Белая ночь", настолько приелись, что уже "противно до нафталина". 

По мнению артиста, Филиппу Киркорову и Николаю Баскову можно вести себя поскромнее – демонстрируемый зрителям "жир" многих приводит в негодование и вызывает отторжение. Певец подчеркнул, что выражает такое мнение не из-за того, что не блистает на экранах телевизора, в отличие от звездных коллег – Виктор считает, что нужно давать дорогу молодым.

"На Западе такого нет, там у каждого своя ниша, и все востребованы в своем сегменте", – пояснил певец.

Вокалист рассказал, что в девяностые вся эстрада "варилась в одной каше" – у артистов была некая профессиональная сплоченность. Все дружили между собой. Салтыков со своей командой хорошо общался с Расторгуевым и группой "Комбинация". Теплые отношения у него сохранились с Ириной Аллегровой, с которой он работал четыре года.

Такая дружба с годами проходит, признался артист, однако круг самых близких будет всегда.

Виктор также прокомментировал реплику Сергея Соседова, заявившего однажды, что люди старших поколений не считают творчество современной молодежи музыкой. Артист считает, что всю музыкальную преемственность нарушил Интернет, который размыл границы творчества: молодым теперь доступно все. Однако в свое время и "Форуму" тоже говорили о том, что можно петь, и о чем лучше не стоит упоминать. Однако нужно идти в ногу со временем – Салтыков понимает, что условный Моргенштерн популярен не столько творчеством, сколько образом и шоу.

Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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