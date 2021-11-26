Ведущей пришлось отбиваться от поклонников

Не так давно популярный российский телеведущий Александр Гордон дал резонансное интервью Юрию Дудю, в котором поведал о личных проблемах, пристрастии к спиртному и эмоциональном выгорании. Звезда шоу "Мужское/Женское" признался, что уже не в состоянии вести передачу, так как устал от съемок на осточертевшей работе, на которую ходит уже семь лет.

Однако, указала Юлия Барановская, с которой Александр ведет программу, Гордон, кажется, никуда не собирается уходить. На вопрос подписчиков о том, собирается ли Александр писать заявление об увольнении, Юлия ответила в своем "Инстаграм", что это все выдумки, передает 7Дней.ру.

Напомним, Гордон в ходе исповеди Дудю признался, что испытывает проблемы из-за пристрастия к спиртному, и позволяет себе пригубить даже во время съемок на той самой телепередаче. Несколько раз Александр выступал в эфире в состоянии опьянения, однако заявил, что это уже осталось в далеком прошлом.

Руководство "Первого канала" оценило искренность своего подчиненного и отчитало за пьянство: один из выпусков Гарриевич начал с публичных извинений, которые принес зрителям. Александр заверил, что в алкоголизме не виноват ни коронавирус, ни любая другая инфекция – только он сам.

Не так давно в СМИ появились слухи о том, что Гордона и Барановскую связывают интимные отношения. Однажды тот грубо повел себя с коллегой, потребовав на публике "закрыть рот". Обиженная до глубины души Юлия скрылась прочь от глаз, а затем за ней побежал сам Гордон просить прощения за допущенную грубость. Некоторые, кстати, утверждают, что Юля сама иногда якобы заявляется на студию под градусом, а ее коллега не обращает на это никакого внимания.