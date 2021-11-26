"Ничего не платят": Пригожин выдал правду про работу звезд на ТВ

"Ничего не платят": Пригожин выдал правду про работу звезд на ТВ
Иосиф Пригожин. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
По словам продюсера, знаменитости приходят на шоу ради аудитории

Многие считают, что работа на телевидении приносит представителям российского шоу-бизнеса огромные гонорары. Однако Иосиф Пригожин заверил – сложившееся мнение не соответствует действительности.

В интервью изданию "Дни.ру" продюсер развенчал миф о том, что жизнь артистов состоит только из светских мероприятий и шумных вечеринок. По словам Пригожина, мастера своего дела работают не покладая рук. В пример он привел свою жену Валерию и певца Филиппа Киркорова.

Иосиф акцентировал внимание на том, что серьезные артисты практически не бывают дома. Они мечутся с одной съемки на другую, тратя много времени на переезды и грим. Таких знаменитостей супруг исполнительницы хита "Часики" назвал невероятно трудолюбивыми людьми. Ради любимой работы они готовы посещать различные телевизионные проекты.

Пригожин добавил – участие в подобных шоу на самом деле не обогащает звезд.

"С точки зрения коммерции на телек ходить невыгодно – там же ничего не платят", – заявил продюсер.

Он отметил, что артисты идут на телевидение только ради аудитории. Их главная цель – доставить яркие эмоции многочисленным зрителям. 

Также Иосиф опроверг информацию о том, что опытные деятели культуры не дают дорогу молодым исполнителям. Продюсер считает, что многие начинающие звезды мечтают получить все на золотом блюдечке. При этом они не горят желанием трудиться и развивать свой талант.  

Ранее Пригожин пригрозил Аврааму Руссо и Лере Кудрявцевой судом. 

Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Будущий министр экономики Германии отказался считать "Северный поток - 2" коммерческим проектом

В партии уверены, что Москве нужна магистраль для козней против Украины

Попытка Лукашенко шантажировать Евросоюз провалилась - эксперт

Глава Белоруссии закрепил себя в качестве "террориста"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей