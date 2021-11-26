По словам продюсера, знаменитости приходят на шоу ради аудитории

Многие считают, что работа на телевидении приносит представителям российского шоу-бизнеса огромные гонорары. Однако Иосиф Пригожин заверил – сложившееся мнение не соответствует действительности.

В интервью изданию "Дни.ру" продюсер развенчал миф о том, что жизнь артистов состоит только из светских мероприятий и шумных вечеринок. По словам Пригожина, мастера своего дела работают не покладая рук. В пример он привел свою жену Валерию и певца Филиппа Киркорова.

Иосиф акцентировал внимание на том, что серьезные артисты практически не бывают дома. Они мечутся с одной съемки на другую, тратя много времени на переезды и грим. Таких знаменитостей супруг исполнительницы хита "Часики" назвал невероятно трудолюбивыми людьми. Ради любимой работы они готовы посещать различные телевизионные проекты.

Пригожин добавил – участие в подобных шоу на самом деле не обогащает звезд.

"С точки зрения коммерции на телек ходить невыгодно – там же ничего не платят", – заявил продюсер.

Он отметил, что артисты идут на телевидение только ради аудитории. Их главная цель – доставить яркие эмоции многочисленным зрителям.

Также Иосиф опроверг информацию о том, что опытные деятели культуры не дают дорогу молодым исполнителям. Продюсер считает, что многие начинающие звезды мечтают получить все на золотом блюдечке. При этом они не горят желанием трудиться и развивать свой талант.

Ранее Пригожин пригрозил Аврааму Руссо и Лере Кудрявцевой судом.