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Поговаривают, что рэпер Моргенштерн сбежал из России. После слов главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что музыкант пропагандирует девиантное поведение, скандальный артист сначала уехал в Минск, а после отправился в Дубай. "Ветераны России", которые ополчились против Алишера из-за интервью Ксении Собчак, посоветовали ему все-таки вернуться на Родину.
"Ему необходимо взяться самому за свое воспитание, переосмыслить, встать на позитивный путь",
– объяснил Ильдар Резяпов в разговоре с "Газетой.Ru", добавив, что рэперу придется серьезно поработать над патриотизмом.
Представитель движения также высказался об отмене концертов Моргенштерна в Москве. Напомним, что музыкант должен был выступать в одном из столичных клубов, но мероприятие "перенесли", пишет телеканал "360". Концертный директор артиста объяснил "Подъему", что перенос связан с неким внутренним моментом, о котором представитель Моргенштерна рассказывать не стал.
Резяпов предположил, что отказ Алишера от концерта также связан со словами Бастрыкина. Однако ситуацию исправить можно, считают в "Ветеранах России". Для начала следует изменить репертуар, перестать акцентировать внимание на негативе.
Моргенштерну также посоветовали свести татуировки с лица, отдать долг стране и наконец исключить пропаганду наркотиков, мата, асоциального поведения.
Напомним, что сам рэпер пока отмалчивается и никак не реагирует на шумиху в СМИ.
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