Рэперу порекомендовали заняться собственным перевоспитанием

Поговаривают, что рэпер Моргенштерн сбежал из России. После слов главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что музыкант пропагандирует девиантное поведение, скандальный артист сначала уехал в Минск, а после отправился в Дубай. "Ветераны России", которые ополчились против Алишера из-за интервью Ксении Собчак, посоветовали ему все-таки вернуться на Родину.

"Ему необходимо взяться самому за свое воспитание, переосмыслить, встать на позитивный путь",

– объяснил Ильдар Резяпов в разговоре с "Газетой.Ru", добавив, что рэперу придется серьезно поработать над патриотизмом.

Представитель движения также высказался об отмене концертов Моргенштерна в Москве. Напомним, что музыкант должен был выступать в одном из столичных клубов, но мероприятие "перенесли", пишет телеканал "360". Концертный директор артиста объяснил "Подъему", что перенос связан с неким внутренним моментом, о котором представитель Моргенштерна рассказывать не стал.

Резяпов предположил, что отказ Алишера от концерта также связан со словами Бастрыкина. Однако ситуацию исправить можно, считают в "Ветеранах России". Для начала следует изменить репертуар, перестать акцентировать внимание на негативе.

Моргенштерну также посоветовали свести татуировки с лица, отдать долг стране и наконец исключить пропаганду наркотиков, мата, асоциального поведения.

Напомним, что сам рэпер пока отмалчивается и никак не реагирует на шумиху в СМИ.