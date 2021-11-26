"Ветераны России" дали Моргенштерну совет для возвращения в страну

"Ветераны России" дали Моргенштерну совет для возвращения в страну
Моргенштерн. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Рэперу порекомендовали заняться собственным перевоспитанием

Поговаривают, что рэпер Моргенштерн сбежал из России. После слов главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что музыкант пропагандирует девиантное поведение, скандальный артист сначала уехал в Минск, а после отправился в Дубай. "Ветераны России", которые ополчились против Алишера из-за интервью Ксении Собчак, посоветовали ему все-таки вернуться на Родину. 

"Ему необходимо взяться самому за свое воспитание, переосмыслить, встать на позитивный путь", 

– объяснил Ильдар Резяпов в разговоре с "Газетой.Ru", добавив, что рэперу придется серьезно поработать над патриотизмом. 

Представитель движения также высказался об отмене концертов Моргенштерна в Москве. Напомним, что музыкант должен был выступать в одном из столичных клубов, но мероприятие "перенесли", пишет телеканал "360". Концертный директор артиста объяснил "Подъему", что перенос связан с неким внутренним моментом, о котором представитель Моргенштерна рассказывать не стал. 

Резяпов предположил, что отказ Алишера от концерта также связан со словами Бастрыкина. Однако ситуацию исправить можно, считают в "Ветеранах России". Для начала следует изменить репертуар, перестать акцентировать внимание на негативе. 

Моргенштерну также посоветовали свести татуировки с лица, отдать долг стране и наконец исключить пропаганду наркотиков, мата, асоциального поведения. 

Напомним, что сам рэпер пока отмалчивается и никак не реагирует на шумиху в СМИ. 

Источник: "Газета.Ru" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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