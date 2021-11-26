Победительница, в свою очередь, выбрала достаточно бюджетное платье

Российские знаменитости решили посетить вечеринку "Женщина года – 2021" по версии журнала Glamour во всей красе, подобрав для красной дорожки далеко не бюджетные наряды. Больше всех выделилась продюсер Яна Рудковская, появившаяся на мероприятии в розовом платье за 3,5 миллиона рублей, но не только она отличилась стоимостью своего одеяния. "Комсомольская правда" выяснила, сколько стоили платья звезд российского шоу-бизнеса.

1. Юлия Пересильд

Актриса выбрала темно-зеленое платье итальянского дома моды Ermanno Scervino. Оно обошлось ей в 490 тысяч рублей.

2. Юлия Барановская

Телеведущая пришла на светское мероприятие в красном платье в пол с открытой спиной российского бренда SOL by Irena Soprano. Его официальная стоимость – 247 тысяч рублей.

3. Юлия Паршута

Певица выбрала для вечеринки короткое красное платье итальянского бренда Blumarine, цена которого 132 тысячи рублей.

4. Анна Седокова

Свой наряд знаменитость решила составить из двух деталей: она надела топ из перьев за почти 37 тысяч рублей и бархатную юбку, стоимостью около 52 тысяч. Всего за наряд она отдала примерно 89 тысяч рублей.

5. Чулпан Хаматова

Получившая главную награду вечера актриса выбрала для себя черное платье российского дизайнерского дома Alexandr Terekhov. Сейчас бренд прекратил свое существование, поэтому наряды распродаются с большой скидкой. Журналисты полагают, что Хаматова отдала за него не более 50 тысяч рублей.