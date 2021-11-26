Пересильд превзошла многих: озвучена стоимость нарядов звезд на премии "Женщина года"

Юлия Пересильд. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Юля Паршута. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Чулпан Хаматова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Юлия Пересильд. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Победительница, в свою очередь, выбрала достаточно бюджетное платье

Российские знаменитости решили посетить вечеринку "Женщина года – 2021" по версии журнала Glamour во всей красе, подобрав для красной дорожки далеко не бюджетные наряды. Больше всех выделилась продюсер Яна Рудковская, появившаяся на мероприятии в розовом платье за 3,5 миллиона рублей, но не только она отличилась стоимостью своего одеяния. "Комсомольская правда" выяснила, сколько стоили платья звезд российского шоу-бизнеса. 

1. Юлия Пересильд

Юлия Пересильд. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Актриса выбрала темно-зеленое платье итальянского дома моды Ermanno Scervino. Оно обошлось ей в 490 тысяч рублей.

2. Юлия Барановская

Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Телеведущая пришла на светское мероприятие в красном платье в пол с открытой спиной российского бренда SOL by Irena Soprano. Его официальная стоимость – 247 тысяч рублей.

3. Юлия Паршута

Юля Паршута. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Певица выбрала для вечеринки короткое красное платье итальянского бренда Blumarine, цена которого 132 тысячи рублей. 

4. Анна Седокова

Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Свой наряд знаменитость решила составить из двух деталей: она надела топ из перьев за почти 37 тысяч рублей и бархатную юбку, стоимостью около 52 тысяч. Всего за наряд она отдала примерно 89 тысяч рублей. 

5. Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Получившая главную награду вечера актриса выбрала для себя черное платье российского дизайнерского дома Alexandr Terekhov. Сейчас бренд прекратил свое существование, поэтому наряды распродаются с большой скидкой. Журналисты полагают, что Хаматова отдала за него не более 50 тысяч рублей. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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