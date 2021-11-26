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Письмо 11 врачей, которые обратились к именитым противникам обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, наделало много шума. Получательница приглашения в "красную зону", знаменитая российская актриса Мария Шукшина решила побеседовать с одним из авторов послания, однако так и не смогла с ним связаться.
В своем телеграм-канале звезда российских сериалов рассказала, что решила обратиться в приемную главного врача петербургской больницы имени Боткина Дениса Гусева. Знаменитость прямо сообщила оператору, что хочет побеседовать с их начальником по поводу громкого письма. Однако сотрудники отказались связывать Марию с Денисом, заявив, что подобного рода вопросы ей нужно решать на общероссийской горячей линии по COVID-19.
Шукшину поразил такой подход к скандальной ситуации. Судя по всему, приглашение посетить "красную зону" было сказано для повышения резонансности послания. На самом деле, вряд ли кто-то пустит актрису в ковидное отделение госпиталей. Такое поведение показалось Марии "неэтичным". Шукшина считает, что не стоит позволять себе подобного рода приглашения для "красного словца", а потом "скрываться за телефонами горячих линий".
В итоге актриса назвала приглашение в "красную зону" фейком и потребовала от Гусева публичных извинений.
Отметим, Шукшина уже пострадала из-за своей позиции по обязательной вакцинации. После ряда ее высказываний о прививках эксперты социальной сети "Инстаграм" решили ограничить доступ к личной странице актрисы, заявив, что она распространяет недостоверную информацию.
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