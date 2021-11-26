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Александра Градского доставили в одну из столичных клиник – ему стало плохо дома. Врачи подозревают у него инсульт. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Еще 23 ноября во время съемок шоу он жаловался на плохое самочувствие. Ему несколько раз вызывали врачей.
По последним данным, сейчас музыкант без сознания, его состояние оценивается как тяжелое.
В начале сентября 71-летний артист проходил лечение в больнице от коронавируса. У него было 70% поражения легких.
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