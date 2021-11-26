Известная певица назвала несколько причин

В среду, 26 ноября, Нину Русланову проводили в последний путь. Однако проститься с народной любимицей почти никто не пришел. Соседка звезды отечественного кино, например, жаловалась, что "она такого не заслужила". Но у певицы Милы Романиди нашлось объяснение случившемуся.

Артистка уверена, что коллег Нины Ивановны осуждать не надо.

"Многие болеют, многие боятся – сейчас очень сложное время в связи с эпидемией",

– подчеркнула певица, указав на то, что многие звезды, с которыми была близка Русланова, находятся в преклонном возрасте.

Нашлась еще одна причина, по которой артисты не смогли лично попрощаться с актрисой. И она тоже связана с возрастом. Романиди объяснила, что для многих физически сложно было добраться до кладбища. И не стоит забывать о том, что смерть Руслановой стала для многих большим потрясением. И это уже большой удар по взрослому организму.

Ранее стало известно, что коллеги также не стали выполнять предсмертную просьбу Нины Ивановны. Актриса очень переживала за свою дочь, которая решила пойти по стопам своей матери, но ее карьера сложилась не так удачно. Уже долгое время Олеся Рудакова сидит без работы. Русланова просила друзей помочь наследнице с ролями, но никто на эту просьбу не откликнулся.