Певица не может простить наследнице поход на скандальное телешоу

Недавно вся страна узнала имя Марии Захаровой. К сожалению, 21-летняя наследница знаменитой российской певицы Марии Распутиной поразила публику не своими талантами и дарованиями, а тем, что устроила грандиозный скандал и вытащила семейные дрязги на всеобщее обозрение. Такой поступок вывел из себя именитую родительницу, которая даже готова выгнать девушку из дома.



Исполнительница хита "Роза чайная" рассказала, что дочь тщательно скрывала от нее и отца Виктора Захарова свое решение принять участие в скандальном телепроекте. Оказалось, девушка наплела родителям, что гостит у подруги, а сама в это время снималась у телеведущего Андрея Малахова.

Предательство родного ребенка сильно ударило по певице. В качестве наказания она вместе с мужем решила отселить Машу из роскошного особняка в скромный гостевой домик. При этом, если девушка не исправится и опять посетит сомнительные съемки, ей грозит перспектива и вовсе остаться без крыши над головой.

"Если она не хочет быть другом своим родителям, значит она – враг", – поясняет свое решение Распутина в беседе с корреспондентом издания "Собеседник".

Певица подчеркнула, что наследница буквально искупала ее имя в помоях и подорвала репутацию, которая тщательно выстраивалась на протяжении нескольких десятилетий. Мария очень обижена на своего ребенка и пока не готова прощать девушку.

Напомним, Мария-младшая обвинила в домогательствах своего старшего брата. В итоге родственники устроили потасовку прямо на телепередаче, после чего Захарова была госпитализирована.