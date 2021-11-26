В последнее время артист практически не вставал с кровати

Журналистам удалось узнать о том, что происходило в квартире Александра Градского перед его экстренной госпитализацией.

Как оказалось, коронавирус серьезно подорвал здоровье мэтра. Переболел наставник "Голоса" еще в сентябре, но последствия болезни оказались серьезными. Певец жаловался на плохое самочувствие и сильные боли в ногах. Из-за этого он практически не вставал с кровати. Последний раз он выходил из дома в начале месяца, чтобы принять участие в съемках. На площадку "Голоса" Александра Борисовича привезли на каталке. Тогда коллеги по шоу заметили, что артист выглядел так, будто вот-вот готов потерять сознание.

В пятницу, 26 ноября, Градский захотел принять ванную. Он попросил родных помочь ему подняться. Однако перед водными процедурами Александр Борисович решил немного посидеть и передохнуть. В этот момент ему резко стало плохо, он потерял сознание.

Близкие попытались самостоятельно привести музыканта в чувство, но реанимация, которая длилась около часа, не принесла никаких результатов. Прибывшая скорая увезла Градского в больницу.

Корреспонденты "Пятого канала" попытались взять комментарий у сына музыканта, но Даниил Градский не нашел в себе силы, чтобы рассказать о случившемся.

Как сообщают СМИ, в сознание Александр Борисович так и не пришел. Его состояние оценивается как тяжелое. По предварительной информации, Градский перенес обширный инсульт.