Состояние знаменитости ухудшалось постепенно

Недавно российских зрителей огорошила печальная новость – знаменитого композитора и певца Александра Градского экстренно госпитализировали. Однако сейчас выясняется, что мэтру отечественной эстрады нездоровилось задолго до того, как его увезли на карете скорой помощи.



Журналистам удалось выяснить, что недавние выпуски полюбившегося россиянам музыкального телепроекта "Голос" проходили с определенными трудностями. 72-летний народный артист постоянно жаловался на недомогание и чувствовал себя, мягко говоря, не в форме. Впрочем, никому не пришло в голову настоять на подробном медицинском обследовании пожилой звезды. Съемки продолжались, просто Градского реже тревожили во время обсуждения конкурсантов.

Сообщается, что большую часть съемок Александр Борисович проводил молча, сидя с опрокинутой на плечо головой. Говорят даже, что на площадку его привозили буквально в лежачем положении, а напротив его места наставника в телепроекте всегда стоял вентилятор. Таким образом организаторы пытались облегчить тяжелое состояние одного из основателей русского рока. Подробности о последних днях перед госпитализацией публикуют журналисты издания "Комсомольская правда".

Напомним, о том, что Александр Борисович угодил в больницу, стало известно 26 ноября. При этом в начале осени любимец российских зрителей лечился от опасной коронавирусной инфекции. Во время заболевания вирус поразил 70% его дыхательных органов. Судя по всему, пожилому мэтру не удалось полностью восстановиться после тяжелого недуга.