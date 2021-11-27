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Недавно с известным российским кинорежиссером Марком Рудинштейном произошло большое несчастье. У знаменитости начались серьезные проблемы со здоровьем, и его забрали в одну из столичных больниц. Сегодня, 27 ноября, стало известно, что создатель "Кинотавра" перенес серьезную операцию. Такая информация появилась в прессе.
Сообщается, что хирурги проделали отверстие в шее 71-летнего кинопродюсера. Такая манипуляция необходима для поддержания жизни пожилого мэтра. Рудинштейн остается в реанимационной палате на ИВЛ. Так же, по данным журналистов, у него сильно поражен мозг.
Напомним, 17 ноября стало известно, что Марк Рудинштейн перенес сердечный приступ.
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