Состояние звезды оценивается как крайне тяжелое

Недавно с известным российским кинорежиссером Марком Рудинштейном произошло большое несчастье. У знаменитости начались серьезные проблемы со здоровьем, и его забрали в одну из столичных больниц. Сегодня, 27 ноября, стало известно, что создатель "Кинотавра" перенес серьезную операцию. Такая информация появилась в прессе.



Сообщается, что хирурги проделали отверстие в шее 71-летнего кинопродюсера. Такая манипуляция необходима для поддержания жизни пожилого мэтра. Рудинштейн остается в реанимационной палате на ИВЛ. Так же, по данным журналистов, у него сильно поражен мозг.

Напомним, 17 ноября стало известно, что Марк Рудинштейн перенес сердечный приступ.