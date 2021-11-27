Звезды не стало на 87-м году жизни

В сфере кинематографа очередная трагедия. Накануне, 26 ноября, прервался земной путь знаменитого советского и российского артиста Виктора Терехова. Любимец публики скончался в возрасте 86 лет.



Такую информацию публикуют авторы интернет-ресурса "Кино-театр.ру". Что послужило причиной смерти выдающегося советского артиста, пока неизвестно.

Больше всего Виктор Иванович запомнился своей блистательной игрой в таких знаменитых советских кинолентах, как "Звезда пленительного счастья", "Три процента риска" и других.

С начала 1960-х годов талантливый советский артист играл на сцене "Ленфильма". При этом в сфере кинематографа он также достиг огромных успехов. После развала Советского Союза Виктор Иванович остался востребованным артистом. В начале 2000-х он снялся в таких полюбившихся российским зрителям телесериалах, как "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург – 8".

Виктор Иванович появился на свет в 1934-м году. Родиной будущего популярного советского артиста была Донецкая область. Терехов успешно отучился на актерском отделении знаменитого московского кинематографического института ВГИК, после чего долгие годы радовал зрителей своей игрой на театральных подмостках и голубом экране.