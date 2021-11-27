Смелые юмористы не забыли упомянуть и "босса" работника Кремля

Недавно российские зрители смогли насладиться юбилейным выпуском популярной юмористической телепередачи КВН. Гвоздем программы стала композиция, посвященная официальному представителю Кремля Дмитрия Пескову. Стоит отметить, что высокопоставленный госслужащий по достоинству оценил творчество комиков.



"Клуб веселых и находчивых" отметил свой 60-летний юбилей. В честь этого мероприятия конкурсанты особенно постарались и сделали праздничный выпуск незабываемым. Одна из команд сочинила песню, посвященную пресс-секретарю российского лидера Владимира Путина. Сейчас Дмитрий Песков входит в состав звездного жюри телепроекта, так что номер оказался не только на злобу дня, но и пришелся по вкусу по крайней мере одному судье.

"Где ваш босс, в пути? Он сейчас в Кремле один. Шесть пропущенных у вас, а вы кайфуете на КВН", – спели юмористы.

В ответ на такую смешную композицию высокопоставленный госслужащий в голос расхохотался. Судя по всему, Пескова очень позабавила песенка про него и Путина.

К слову, недавно стало известно о жесткой цензуре на выпусках "Клуба веселых и находчивых". Любопытной информацией поделился участник знаменитой команды "Уральские пельмени" Александр Мясников. По словам юмориста, шутки, которые не нравились бессменному ведущему передачи Александру Маслякову, почти никогда не попадали в эфир.