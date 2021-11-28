Футболист отобрал у бывшей супруги все что мог

Ольга Бузова дала интервью писателю Александру Цыпкину, в котором вспомнила свой развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Певица призналась, что, находясь в браке, никогда не думала, что окажется на улице без денег.

Бузова рассказала, что Тарасов выгнал ее из дома со словами "у тебя ровно неделя". Цыпкин удивился таким поступком футболиста, на что Бузова пояснила – у ее бывшего мужа на тот момент уже год была другая женщина.

Телеведущая добавила, что спортсмен забрал у нее все, даже машину. Однако артистка работала, что спасло ее положение. Впрочем, серьезные гонорары она начала получать после развода в 2017 году. На первые крупные деньги Бузова купила своей маме квартиру в Санкт-Петербурге за 13 миллионов. Артистка призналась, что не думала о необходимости копить деньги втайне от мужа.

Именно поэтому для звезды развод стал такой травмой, от которой она долго отходила. Бузова призналась, что много работала над собой после этого.

Бузова развелась с Тарасовым в конце 2016 года после четырех лет в браке. Спустя год футболист женился на модели Анастасии Костенко. Пара воспитывает троих детей. После расставания с футболистом телеведущая начала карьеру певицы, что принесло ей небывалый успех.