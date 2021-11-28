Артиста не стало на 73-м году жизни

В ночь на 28 ноября не стало великого композитора Александра Градского. Об этом рассказал журналистам источник.

Музыкант скончался в больнице, не приходя в сознание. По информации телеграм-канала "112", причиной смерти стал инфаркт мозга.

Градского госпитализировали 26 ноября с подозрением на инсульт. Композитору стало плохо дома, родные не смогли привести его в чувства и вызвали медиков.

В последнее время Градский с трудом работал. На шоу "Голос" артист практически ничего не говорил и сидел под вентилятором. Ему было тяжело передвигаться – он редко вставал с кровати.

В сентябре мэтр перенес коронавирус. Однако последствия инфекции оказались тяжелыми. Градский жаловался на боли в ногах и плохое самочувствие.