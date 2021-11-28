Стали известны подробности смерти Александра Градского

Стали известны подробности смерти Александра Градского
Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артиста не стало на 73-м году жизни

В ночь на 28 ноября не стало великого композитора Александра Градского. Об этом рассказал журналистам источник.

Музыкант скончался в больнице, не приходя в сознание. По информации телеграм-канала "112", причиной смерти стал инфаркт мозга. 

Градского госпитализировали 26 ноября с подозрением на инсульт. Композитору стало плохо дома, родные не смогли привести его в чувства и вызвали медиков. 

В последнее время Градский с трудом работал. На шоу "Голос" артист практически ничего не говорил и сидел под вентилятором. Ему было тяжело передвигаться – он редко вставал с кровати.

В сентябре мэтр перенес коронавирус. Однако последствия инфекции оказались тяжелыми. Градский жаловался на боли в ногах и плохое самочувствие. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

В Германии подсказали "Газпрому" способ сэкономить на транзите газа через Украину

России нужно будет оплатить штраф

Попытка Лукашенко шантажировать Евросоюз провалилась - эксперт

Глава Белоруссии закрепил себя в качестве "террориста"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей