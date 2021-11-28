Не стало Александра Градского: самые яркие моменты жизни

Не стало Александра Градского: самые яркие моменты жизни
Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мэтру было 72 года

Александра Градского госпитализировали в минувшую пятницу, 26 ноября. Врачи подозревали у него инсульт, однако родные мэтра отказывались от каких-либо комментариев. Ночью 28 ноября композитор и певец скончался. 

Главной музой в жизни артиста была его мама. Выпускница ГИТИСа привила Градскому любовь к музыке еще в детстве. Во многом ради того, чтобы Александр Борисович построил успешную карьеру, его семья перебралась из Челябинска в Москву. 

По началу учеба давалась маленькому Саше сложно, но именно в этот момент он точно решил, что его жизнь будет связано с музыкой. 

Настоящим ударом стала для Градского смерть мамы. Тогда ему было 14 лет. В благодарность он взял ее фамилию. Долгое время Градский жил то с отцом, то с бабушкой. В 1974 году он окончил Гнесинку и начал прокладывать себе путь к славе. 

Градский очень много трудился. Все началось с группы "Скоморохи", для которой Александр Борисович лично писал все композиции. 

В эти же годы он создал известные "Как молоды мы были" и "Как прекрасен этот мир". Также активно писал музыку к фильмам, композиции к рок-операм. В 70-е мэтр, которого некогда ругали учителя в музыкальной школе, начал преподавать сам. 

В личной жизни у Градского тоже никогда не было проблем. Официально он был женат трижды. Первой его избранницей стала девушка по имени Наталья. Изначально их отношения были очень страстными, но спустя время чувства поутихли и через три месяца брака пара рассталась навсегда. 

Следующей пассией артиста стала Анастасия Вертинская. Их брак продлился всего четыре года. 

С Ольгой Фатышевой он прожил дольше – около 23 лет. Она родила Градскому сына Даниила и дочь Марию. На момент развода композитору было более 50 лет. И он смог встретить любовь всей своей жизни – Марину Коташенко. 

Молодая актриса подарила музыканту двух сыновей. И хотя злые языки твердили о том, что 19-летняя студентка не любит Градского, она была рядом с ним до самого последнего дня. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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