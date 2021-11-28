Никто из друзей от откликнулся на просьбу лечащего врача Хлебниковой

Никто из друзей от откликнулся на просьбу лечащего врача Хлебниковой
Марина Хлебникова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Реальную помощь никто из артистов даже не предложил

Когда стало известно о жутком пожаре, который произошел в доме Марины Хлебниковой, ее лечащий врач сказал, что лучшая помощь для исполнительницы хита "Солнышко мое, вставай!" – это донорская кровь. Но никто из звезд отечественной эстрады на эту просьбу не откликнулся. 

Друг Хлебниковой, Александр Белов, рассказал в эфире шоу "Ты не поверишь!", что в списке доноров нет ни одного артиста.

"Никто не поехал, не узнал, как можно сдать кровь, как можно помочь человеку. Я вот этому поражаюсь", 

– возмутился музыкант. 

И хотя в эфирах ток-шоу и на своих страницах в социальных сетях многие звезды твердят о том, как они сочувствуют пострадавшей певице, реальной помощи никто из них не предложил. 

Также Белов опроверг информацию о том, что Хлебникова злоупотребляла горячительными напитками. СМИ писали о том, что в крови артистки нашли алкоголь, но ее друг заявил, что этого просто не может быть. "Ни разу не видел ее в таком состоянии. Она всегда чай пила", – отрезал Александр. 

Сейчас состояние Хлебниковой по-прежнему тяжелое, но положительная динамика все-таки есть. Переодически знаменитость отключают от ИВЛ. Вероятнее всего, певице потребуется пересадка кожи и пластическая операция, но на данный момент вопрос об этом еще не стоит. 

Ранее стало известно, что в больнице ввели особые правила из-за госпитализации Хлебниковой. 

Источник: "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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