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28 ноября поклонников народного артиста РФ Александра
Градского потрясла новость о его смерти. Певец и композитор скончался в
реанимации. Как пишут СМИ, артист, который считался одним из самых богатых в
российском шоу-бизнесе, оставил завещание, чтобы избежать ссор между
наследниками. За что будут бороться его родные, выяснили журналисты.
Как пишет "Собеседник", состояние Градского оценивается в сотни миллионов рублей. Как известно, артисту принадлежал целый этаж в одном из домов на Тверской. Цена роскошных апартаментов составляет более двухсот миллионов рублей.
Владел Градский и жильем на улице Мосфильмовской. Место это он выбрал неслучайно – оттуда было комфортно добираться на съемки шоу "Голос".
В собственности артиста также был загородный особняк в коттеджном поселке "Новоглаголево" (Наро-Фоминский район). В доме, который по предварительным расчетам стоит не меньше двухсот миллионов рублей, было все для комфортного отдыха, включая кинотеатр и большой бассейн.
За свою жизнь Градский успел также собрать внушительный парк автомобилей. Остались, разумеется, и счета в банках.
В числе наследников покойного – его дети от разных браков, их четверо. Трое сыновей: трехлетний Ваня, семилетний Саша, сорокалетний Даниил, и тридцатипятилетняя дочь Мария. Также наследницей является вдова маэстро Марина Коташенко. Замуж за Градского она вышла в 2003 году.
Поклонники артиста не исключают, что за солидное наследство артиста развернется нешуточная борьба.
Градский умер в 72 года. Как сообщалось ранее, причиной смерти стал инфаркт головного мозга.
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