Сотни миллионов рублей: что известно о наследстве Градского

Сотни миллионов рублей: что известно о наследстве Градского
Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
СМИ выяснили, что оставил после себя маэстро

28 ноября поклонников народного артиста РФ Александра Градского потрясла новость о его смерти. Певец и композитор скончался в реанимации. Как пишут СМИ, артист, который считался одним из самых богатых в российском шоу-бизнесе, оставил завещание, чтобы избежать ссор между наследниками. За что будут бороться его родные, выяснили журналисты.

Как пишет "Собеседник", состояние Градского оценивается в сотни миллионов рублей. Как известно, артисту принадлежал целый этаж в одном из домов на Тверской. Цена роскошных апартаментов составляет более двухсот миллионов рублей.

Владел Градский и жильем на улице Мосфильмовской. Место это он выбрал неслучайно – оттуда было комфортно добираться на съемки шоу "Голос".

В собственности артиста также был загородный особняк в коттеджном поселке "Новоглаголево" (Наро-Фоминский район). В доме, который по предварительным расчетам стоит не меньше двухсот миллионов рублей, было все для комфортного отдыха, включая кинотеатр и большой бассейн.

За свою жизнь Градский успел также собрать внушительный парк автомобилей. Остались, разумеется, и счета в банках.

В числе наследников покойного – его дети от разных браков, их четверо. Трое сыновей: трехлетний Ваня, семилетний Саша, сорокалетний Даниил, и тридцатипятилетняя дочь Мария. Также наследницей является вдова маэстро Марина Коташенко. Замуж за Градского она вышла в 2003 году.

Поклонники артиста не исключают, что за солидное наследство артиста развернется нешуточная борьба.

Градский умер в 72 года. Как сообщалось ранее, причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость334725
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Ещё труп не успел остыть, как эти стервятники из СМИ уже делить наследство начали, <цензура> как противны вы
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