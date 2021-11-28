Тяжело переболевший коронавирусом артист не боится заболеть повторно

Накануне в Сеть попало видео, на котором Лев Лещенко выступает на вечеринке у Игоря Крутого. Композитор пригласил своих друзей в Дубай, на огонек заглянул и исполнитель хита "Прощай". Никто из гостей, конечно же, социальную дистанцию не соблюдал. Пользователи Интернета тут же ополчились против народного артиста, поэтому Лещенко пришлось объясняться.

В разговоре с РЕН ТВ Лев Валерьянович рассказал, что побывал на закрытой вечеринке, где у каждого гостя был заветный QR-код. Тем более, что певец не боится заразиться коронавирусом, потому что у него есть большое количество антител.

Как оказалось, Лещенко прилетел в Дубай, чтобы отдохнуть. Узнав о вечеринке Крутого, решил заехать ненадолго и поздравить композитора, который недавно вновь стал дедушкой.

При этом певец не видит в подобных мероприятиях ничего криминального, поэтому не понимает, почему в Сети его начали резко критиковать.

"Что, закрыться дома и никуда не выходить, не отдыхать, не работать? В Москве тоже везде люди",

– возмутился артист.

Напомним, что в прошлый раз из-за Лещенко, побывавшего на вечеринке Крутого, разгорелся жуткий скандал. Музыкант вернулся из США и не стал соблюдать режим самоизоляции. Как оказалось, тогда он был болен коронавирусом. И тогда добрая половина гостей вернулась с мероприятия с неприятными симптомами и положительными тестами на ковид. Да и сам Лещенко угодил в Коммунарку.

Ранее певец рассказал о сердечных приступах после коронавируса.