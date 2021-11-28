Мэтр продолжал работать, несмотря ни на что

Уход Александра Градского для многих стал шоком. В пятницу, 26 ноября, музыканта и композитора госпитализировали с подозрением на инсульт, а в ночь с субботы на воскресенье он скончался. Журналистам удалось выяснить, как артист чувствовал себя незадолго до смерти.

Так, на съемки десятого сезона шоу "Голос" Александр Борисович неизменно приезжал в сопровождении врачей. До красного кресла его доставляли на носилках, а после пересаживали и начинали съемку. Иногда Градскому становилось нехорошо, поэтому съемочный процесс приходилось приостанавливать, чтобы сделать ему капельницы.

Также у артиста очень изменилась речь. И если раньше и участники знаменитого шоу, и телезрители особенно ждали его комментарий, то в последних выпусках Градский практически не говорил. Нет, свое мнение он высказывал, но из-за того, что речь была не совсем внятной, на монтаже большую часть приходилось вырезать.

Состояние народного артиста не осталось без внимания зрителей и участников "Голоса", но точную причину плохого самочувствия Градского им никто не озвучил.

Также журналистам удалось выяснить, что съемки последних выпусков "Голоса" стали для Александра Борисовича настоящим испытанием. Он постоянно жаловался на плохое самочувствие. Чтобы хоть как-то облегчить процесс, организаторы ставили перед его креслом вентилятор.