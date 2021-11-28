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Ранее в Сети появилось видео с концерта Димы
Билана. По мнению пользователей, певец позволил себе появиться на сцене в
нетрезвом виде. Такой вывод публика сделала из-за невнятной речи артиста. Сам
Билан отнекиваться не стал. Он опубликовал обращение к поклонникам в своем
Инстаграм.
Певец отметил, что иногда человек может напиться – так бывает. Он выразил уверенность, что подобное наверняка хоть раз происходило с каждым. Причиной тому, по словам Билана, стала огромная усталость от бесконечных съемок и выступлений, а также кризис среднего возраста.
В защиту артиста выступила и Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она выразила сочувствие звезде и заявила, что его сейчас забросают упреками.
"…очевидно, что человек дико …… (устал. – Прим.ред.) …по-человечески понять и посочувствовать стоит",
– написала она.
Позже Билан сообщил в своем Инстаграм, что буквально несколько часов назад узнал о смерти композитора и певца Александра Градского. Он признался, что это известие потрясло его.
"На последних съёмках буквально 10 дней назад - Александр Борисович вспоминал, как мы с ним познакомились",
– рассказал Билан.
Ранее СМИ сообщили, какое наследство оставил после себя Градский.
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