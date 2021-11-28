Собчак высказалась о поведении Билана после скандала

Собчак высказалась о поведении Билана после скандала
Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Выступление певца в Казахстане обсуждают в соцсетях и СМИ

Ранее в Сети появилось видео с концерта Димы Билана. По мнению пользователей, певец позволил себе появиться на сцене в нетрезвом виде. Такой вывод публика сделала из-за невнятной речи артиста. Сам Билан отнекиваться не стал. Он опубликовал обращение к поклонникам в своем Инстаграм.

Певец отметил, что иногда человек может напиться – так бывает. Он выразил уверенность, что подобное наверняка хоть раз происходило с каждым. Причиной тому, по словам Билана, стала огромная усталость от бесконечных съемок и выступлений, а также кризис среднего возраста.

В защиту артиста выступила и Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она выразила сочувствие звезде и заявила, что его сейчас забросают упреками.

"…очевидно, что человек дико …… (устал. – Прим.ред.) …по-человечески понять и посочувствовать стоит",

– написала она.

Позже Билан сообщил в своем Инстаграм, что буквально несколько часов назад узнал о смерти композитора и певца Александра Градского. Он признался, что это известие потрясло его.

"На последних съёмках буквально 10 дней назад - Александр Борисович вспоминал, как мы с ним познакомились",

– рассказал Билан.

Ранее СМИ сообщили, какое наследство оставил после себя Градский.

Источник: Телеграм-канал Ксении Собчак ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость334542
Пожаловаться Ответить
Человек может напиться. Во внерабочее время.
1
новости партнеров
По теме

В Германии подсказали "Газпрому" способ сэкономить на транзите газа через Украину

России нужно будет оплатить штраф

Москва прибегла к плану Б: Лукашенко потерпел крах в ситуации с мигрантами

Батька не знает, что ему делать дальше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей