"Как это трогательно": дети поздравили Пугачеву с Днем матери – видео

"Как это трогательно": дети поздравили Пугачеву с Днем матери – видео
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Пользователей умилили стихи от Лизы и Гарри

Супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин опубликовал видео, где дети поздравляют ее с Днем матери. Лиза и Гарри прочитали стихотворение и растрогали пользователей. К поздравлениям присоединилась и внучка Примадонны Клава.

"Сегодня с утра Клавочка поздравила Кристину, а Лиза с Гарри Аллу с Днём Матери",

– подписал кадры шоумен.

На видео дети Галкина и Пугачевой в обнимку с дочкой Кристины Орбакайте зачитывают стихи, а после дарят Алле Борисовне открытку.

"Боже, как это трогательно Дай бог здоровья Алле какое это счастье", "Какие классные, просто молодцы большие !" – пишут комментаторы.

Поклонники Пугачевой и Галкина прочат Лизе карьеру актрисы, а Клаве – модели.

"Клавочка такая худенькая ! Ее надо в модели", "артистка Лиза вся в маму".

Лизе и Гарри – уже по восемь лет. Свой день рождения они отпраздновали в сентябре. СМИ озвучили солидную сумму, которую Галкин и Пугачева потратили на праздник. Так, торт обошелся в двести тысяч рублей. Всего же за детскую вечеринку в стиле "Звездных войн", которую проводили в ресторане на Рублевке, супруги выложили порядка девяти миллионов.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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