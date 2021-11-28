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Супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин опубликовал
видео, где дети поздравляют ее с Днем матери. Лиза и Гарри прочитали
стихотворение и растрогали пользователей. К поздравлениям присоединилась и
внучка Примадонны Клава.
"Сегодня с утра Клавочка поздравила Кристину, а Лиза с Гарри Аллу с Днём Матери",
– подписал кадры шоумен.
На видео дети Галкина и Пугачевой в обнимку с дочкой Кристины Орбакайте зачитывают стихи, а после дарят Алле Борисовне открытку.
"Боже, как это трогательно Дай бог здоровья Алле какое это счастье", "Какие классные, просто молодцы большие !" – пишут комментаторы.
Поклонники Пугачевой и Галкина прочат Лизе карьеру актрисы, а Клаве – модели.
"Клавочка такая худенькая ! Ее надо в модели", "артистка Лиза вся в маму".
Лизе и Гарри – уже по восемь лет. Свой день рождения они отпраздновали в сентябре. СМИ озвучили солидную сумму, которую Галкин и Пугачева потратили на праздник. Так, торт обошелся в двести тысяч рублей. Всего же за детскую вечеринку в стиле "Звездных войн", которую проводили в ресторане на Рублевке, супруги выложили порядка девяти миллионов.
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