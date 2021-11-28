Артист потрясен уходом коллеги

Смерть Александра Градского шокировала коллег и поклонников его таланта. Леонид Агутин не оказался в стороне. Певец посвятил трогательный пост памяти мэтра.

Агутин признался, что по-разному относился к Градскому, но считал его талантливым человеком. В последнем своем сообщении композитору музыкант написал, что восхищается коллегой, которого считает героем. Агутин также надеялся на скорое выздоровление Градского. Эту смс мэтр так и не прочел.

Агутин сожалеет, что больше не сможет получить от Градского слова одобрения, услышать хорошие истории, даже "крик и гневный топот".

"Как ты мог, Саш Борисыч?!" – сокрушается Агутин.

Он добавил, что не знает, на кого будет ворчать, кого будет любить и бояться, чьей благосклонности искать.

Певец добавил, что слезы мешают ему принимать решения весь день. По его словам, в такой ситуации он бы обратился за советом к Александру Борисовичу, но теперь не может этого сделать.

Градского не стало в ночь на 28 ноября. В последнее время музыкант с трудом снимался в шоу "Голос".