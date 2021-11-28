Агутин рассказал о последнем непрочитанном сообщении Градскому

Агутин рассказал о последнем непрочитанном сообщении Градскому
Александр Градский. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com/
Артист потрясен уходом коллеги

Смерть Александра Градского шокировала коллег и поклонников его таланта. Леонид Агутин не оказался в стороне. Певец посвятил трогательный пост памяти мэтра.

Агутин признался, что по-разному относился к Градскому, но считал его талантливым человеком. В последнем своем сообщении композитору музыкант написал, что восхищается коллегой, которого считает героем. Агутин также надеялся на скорое выздоровление Градского. Эту смс мэтр так и не прочел. 

Агутин сожалеет, что больше не сможет получить от Градского слова одобрения, услышать хорошие истории, даже "крик и гневный топот". 

"Как ты мог, Саш Борисыч?!" – сокрушается Агутин.

Он добавил, что не знает, на кого будет ворчать, кого будет любить и бояться, чьей благосклонности искать. 

Певец добавил, что слезы мешают ему принимать решения весь день. По его словам, в такой ситуации он бы обратился за советом к Александру Борисовичу, но теперь не может этого сделать. 

Градского не стало в ночь на 28 ноября. В последнее время музыкант с трудом снимался в шоу "Голос". 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Вучич остался очень доволен "красивыми подарками" от Путина

Президент Сербии рассказал о результатах переговоров с российским коллегой

Немцы экстренно ищут способ сохранить лицо в ситуации с "Северным потоком-2"

Запуск трубопровода без сертификации будет выгоден только Берлину

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей