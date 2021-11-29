Был обречен: врач заявил о неизбежной смерти Градского из-за болезни

Был обречен: врач заявил о неизбежной смерти Градского из-за болезни
Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Последствия перенесенного коронавируса окончательно добили композитора

Когда стало известно об экстренной госпитализации Александра Градского, тут же пошли разговоры о том, что последние несколько месяцев здоровье серьезно подводило музыканта. В Сети писали о том, что причиной резкого ухудшения самочувствия стал перенесенный в начале осени коронавирус. Пульмонолог рассказал, когда наступил тот момент, когда мэтр фактически был обречен на смерть. 

Безусловно, убили Градского не только последствия перенесенного COVID-19. Композитор продолжал много курить, хотя врачи его постоянно за это ругали, сдавало сердце, отказывали ноги. И в совокупности все это привело к ослаблению организма. 

Специалист Сергей Пурясев в разговоре с "Комсомольской правдой" отметил, что уже в последних выпусках "Голоса" было понятно, что Александру Борисовичу было очень плохо. 

"Серьезное поражение легких было на лицо: он задыхался, даже не мог говорить.  Я видел, что ему не хватало жизненного объема легких из-за поражения легочной ткани, развивалась гипоксия – так выглядят инвалиды", 

– объяснил пульмонолог. 

Медик добавил, что Градскому нужно было интенсивное восстановление после тяжелой болезни, а не работа. 

Как оказалось, когда композитор был дома, он пользовался кислородным конденсатом. По мнению врача, это и был самый тревожный сигнал, потому что те, кто пользуются таким устройством, к нормальной жизни, как правило, не возвращаются. Даже поесть для таких больных – целое испытание. Участие в съемках десятого "Голоса" окончательно добило мэтра, которого не стало в ночь на 28 ноября. 

Ранее стало известно, что происходило с Градским незадолго до смерти. 

Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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