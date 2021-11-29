Помолодевший муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике

Помолодевший муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фигурист немного изменил свой имидж

Петр Чернышев практически не выходит в свет. Сейчас все силы фигуриста брошены помощь и поддержку Анастасии Заворотнюк, которая уже более трех лет борется с раком. Чтобы содержать семью, спортсмен продолжает работать. В частности, супруг знаменитой актрисы катается в новом шоу Татьяны Навки, презентация которого состоялась накануне на открытии ГУМ-катка. 

Пара исполнила одну из главных партий "Лебединого озера". Навка появилась на льду в тонком белом платье, а Чернышев же катался в бархатном темно-синем жакете, который был расшит золотом, пишет "Пятый канал"

Зрители обратили внимание на то, что супруг Заворотнюк заметно изменился. Хоть он и выглядел уставшим, многие сошлись во мнении, что Чернышев помолодел. Возможно, дело в том, что фигурист сбрил густую бороду, которую носил раньше. 

 

Ранее Навке пришлось оправдываться за изможденный вид Чернышева. Злопыхатели писали в Сети, что олимпийская чемпионка "укатала" фигуриста, которому и так непросто. В ответ спортсменка заявила, что Петр выглядит уставшим потому, что действительно много работает, и Навка это очень ценит. Деликатную и больную тему о болезни Заворотнюк спортсменка затрагивать не стала. 

Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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