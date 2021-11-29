Перенес уже три операции: нашлось объяснение шрамам и изможденному виду Лепса

Перенес уже три операции: нашлось объяснение шрамам и изможденному виду Лепса
Григорий Лепс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В окружении рассказали о состоянии артиста

В последнее время поклонники не узнают Григория Лепса. Исполнитель хита "Самый лучший день" очень сильно похудел. Но поводов для беспокойства стало еще больше после последнего выхода артиста в свет. Накануне певец появился на премьере комедии Петра Буслова. И многих шокировали свежие шрамы на затылке. 

Как это обычно и бывает, в Сети тут же придумали множество объяснений, откуда могли взяться рубцы, да еще и на таком месте. Однако в окружении Лепса беспокойных фанатов успокоили, заверив, что жизни артиста ничего не угрожает. 

"Шрамам этим уже больше месяца, да он их и не скрывает. Рубцы остались после операции по пересадке волос, которую Григорий делал за границей осенью", 

– объяснили знакомые музыканта.

Как оказалось, это уже не первый раз, когда Лепс прибегает к подобной процедуре. До этого он уже дважды делал такие операции, поэтому около трех лет назад была похожая ситуация. Но, как отметил собеседник StarHit, артист должен выглядеть хорошо, поэтому и приходится идти на такие жертвы. 

Что касается похудения, то о нем артист рассказывал еще до этого. Как оказалось, Лепс кардинально изменил свои привычки: почти полностью отказался от алкоголя, перестал переедать и есть на ночь, стал больше гулять. Это помогло звезде отечественной эстрады расстаться с лишними килограммами и стать здоровее. 

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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