Умерла актриса "Угрюм-реки" Иванова

Умерла актриса "Угрюм-реки" Иванова
Фото: pixabay.com
Звезды не стало на 78-м году жизни

В культурной сфере очередная трагедия. Оказалось, несколько дней назад этот мир покинула знаменитая советская актриса Валентина Иванова. Земной путь выдающейся артистки прервался в возрасте 77 лет.

О печальном событии рассказали представители пресс-центра Театр Ермоловой, которым сейчас управляет известный российский артист Олег Меньшиков. Оказалось, смерть настигла Валентину Николаевну еще 22 ноября. Однако только сейчас журналисты обратили внимание на это трагическое происшествие.

Больше всего советским и российским зрителям Валентина Иванова запомнилась по блистательно сыгранной роли Нины Куприяновой в легендарной советской киноленте "Угрюм-река". Этот фильм вышел на экраны в 1968-м году. Тогда ныне покойной артистке было немногим более 20 лет.

Большую часть своей жизни Валентина Иванова посвятила службе в родном Театре Ермоловой. Актриса проработала в этом культурном учреждении несколько десятилетий, первые роли на сцене знаменитого театра были сыграны Валентиной Николаевной еще в 1963-м году. Иванова выходила на подмостки Ермоловского до конца своей жизни.

Труппа культурного учреждения выразила глубочайшие соболезнования всем близким и родным знаменитости. Что послужило причиной смерти пожилой звезды, пока не сообщается.

Валентина Николаевна добилась высоких высот и в сфере киноиндустрии. Артистка также снялась в популярных кинокартинах "Месяца в деревне", "Ложь на длинных ногах", "Зеленая комната" и других.

К слову, Театр Ермоловой в последнее время стал эпицентром крупного скандала. Многие уволенные артисты весьма недовольны действиями Олега Меньшикова и даже готовы бороться за свои права в суде.

Источник: Театр Ермоловой ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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