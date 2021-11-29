Появилось фото скрываемой от публики дочери Седоковой

Появилось фото скрываемой от публики дочери Седоковой
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многих удивило, как выросла наследница певицы

В минувшее воскресенье, 28 ноября, в России отмечался День матери. Супруг Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма, трогательно поздравил певицу с этим праздником, опубликовав совместную фотографию с детьми звезды. 

На снимке запечатлены сама Седокова и обнимающий ее Тимма. Рядом с ними стоят уже взрослая Алина, малыш Гектор и Моника. Внимание пользователей привлекла именно средняя дочь экс-солистки ВИА "Гры", потому что в социальных сетях самой Анны ее фотографий нет. 

Официально певице запрещено публиковать снимки Моники. Отец девочки, бизнесмен Максим Чернявский, изначально и вовсе хотел лишить артистку родительских прав, но после бывшие супруги все-таки смогли договориться. Средняя дочь Седоковой живет с отцом в Америке и нечасто видится с мамой. 

Нынешний избранник звезды признался, что считает певицу замечательной матерью. 

"Твоя страсть и желание показать и дать детям самую лучшую жизнь невероятны. Оставайся всегда такой, потому что я уверен, что все еще впереди", 

– подписал семейный снимок Тимма. 

В комментариях пользователи завалили семью комплиментами, однако большая часть обсуждала, как повзрослела Моника. 

"Какая Мона стала красотка",  "Боже, какие все красивые! Будьте счастливы", "Моника – это маленькая Аня", "Обаллеть, Мона...Какая красивенная", "Как выросла Моника!", "Боже мой, столько красоты в одном фото!", "Хоть у вас на страничке среднюю доченьку увидели", "Как Моника похожа на Аню", 

– написали под фотографией. 

Ранее Седокова и Тимма намекнули на личные проблемы. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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