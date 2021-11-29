Многих удивило, как выросла наследница певицы

В минувшее воскресенье, 28 ноября, в России отмечался День матери. Супруг Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма, трогательно поздравил певицу с этим праздником, опубликовав совместную фотографию с детьми звезды.

На снимке запечатлены сама Седокова и обнимающий ее Тимма. Рядом с ними стоят уже взрослая Алина, малыш Гектор и Моника. Внимание пользователей привлекла именно средняя дочь экс-солистки ВИА "Гры", потому что в социальных сетях самой Анны ее фотографий нет.

Официально певице запрещено публиковать снимки Моники. Отец девочки, бизнесмен Максим Чернявский, изначально и вовсе хотел лишить артистку родительских прав, но после бывшие супруги все-таки смогли договориться. Средняя дочь Седоковой живет с отцом в Америке и нечасто видится с мамой.

Нынешний избранник звезды признался, что считает певицу замечательной матерью.

"Твоя страсть и желание показать и дать детям самую лучшую жизнь невероятны. Оставайся всегда такой, потому что я уверен, что все еще впереди",

– подписал семейный снимок Тимма.

В комментариях пользователи завалили семью комплиментами, однако большая часть обсуждала, как повзрослела Моника.

"Какая Мона стала красотка", "Боже, какие все красивые! Будьте счастливы", "Моника – это маленькая Аня", "Обаллеть, Мона...Какая красивенная", "Как выросла Моника!", "Боже мой, столько красоты в одном фото!", "Хоть у вас на страничке среднюю доченьку увидели", "Как Моника похожа на Аню",

– написали под фотографией.

Ранее Седокова и Тимма намекнули на личные проблемы.