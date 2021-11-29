Совсем недавно звезду чуть не похоронили заживо

Преданные поклонники пристально следят за новостями о здоровье известного кутюрье Вячеслава Зайцева. В последнее время сообщения были далеко не обнадеживающими, однако сейчас появилась информация, что знаменитость чувствует себя намного лучше и уже готов приступить к работе.



Недавно легендарный Слава Зайцев наконец-то вышел в свет. Он побывал на церемонии вручения утвержденной им премии Fashion and Beauty Awards. Некоторое время назад модельер прошел реабилитацию в профильном столичном центре. Судя по всему, медицинским специалистам удалось серьезно поправить здоровье художника. На мероприятии он выглядел посвежевшим и отдохнувшим.

Главный приз в номинации "Лучший лакшери дизайнер" получила Аника Керимова. Художнице удалось лично побеседовать с Вячеславом Михайловичем. Своими впечатлениями, а также подробностями о состоянии знаменитости Аника поделилась в беседе с корреспондентом интернет-издания "Собеседник".

Керимова с восторгом отметила, что Зайцев отлично выглядит. Оказалось, медицинским умельцам удалось восстановить речь кутюрье. Такие позитивные перемены в состоянии вдохнули в модельера новую жизнь. В ближайшее время он собирается заняться возрождением своего Дома Моды. Также в планах Зайцева выпустить новую коллекцию одежды. В целом, Вячеслав Михайлович чувствует себя полным сил и готов к новым достижениям в сфере моды.

"Врачи сотворили чудо: вернули легендарного Зайцева к жизни", – рассказывает дизайнер.



Удивительно, но буквально месяц назад в прессе появилась информация о том, что Зайцев якобы находится на пороге смерти. Писали, что тело 83-летней звезды парализовано, а состояние оценивается, как крайне тяжелое.