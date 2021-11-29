Умер советский артист Владимир Наумов

Умер советский артист Владимир Наумов
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Режиссеру было 93 года

Не стало Владимира Наумова. Народный артист скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщают "Известия". 

Точная причина смерти режиссера неизвестна. Уточняется лишь, что он долгое время болел. О времени и месте прощания пока не сообщается. 

Владимир Наумович родился в 1927 году. В 1952 году Наумов окончил режиссерский факультет ВГИКа. Учился будущий народный артист в мастерской Игоря Савченко, был его ассистентом во время съемок "Тараса Шевченко". 

Многие свои известные фильмы режиссер снял вместе с Александром Аловым. В 1957 кинематографисты начали работать на "Мосфильме". Уже через четыре года их работка "Мир входящему" была удостоена множества наград на престижных международных фестивалях. 

Но наиболее свои известные фильмы Наумов и Алов сняли позже. В 1971 зрители увидели "Бег", спустя девять лет вышел "Тегеран-43". Среди его самостоятельных работ наиболее известны картины "Десять лет без права переписки", "Закон" и другие. 

С 1976 по 1986 год Владимир Наумович был секретарем правления Союза кинематографистов СССР. 

В 1983 году режиссер получил звание народного артиста СССР. В 2007 году был награжден премией "Золотой орел" в номинации "За выдающийся вклад в отечественное киноискусство".

Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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