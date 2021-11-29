Участник "Голоса" рассказал о последнем съемочном дне Градского

Участник "Голоса" рассказал о последнем съемочном дне Градского
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Композитор продолжат творить, хотя и чувствовал себя неважно

Десятый сезон "Голоса" все-таки доснимут до конца, хотя Александр Градский, один из членов "золотого состава" жюри скончался в ночь на 28 ноября. Один из участников проекта рассказал о последней встрече с мэтром. 

Когда Александр Шпагин, которого называют "пермским Высоцким", узнал страшную новость, то был шокирован. Уход Александра Борисовича участник "Голоса" воспринял как личную трагедию. 

И хотя даже остальные члены жюри не скрывают, что иногда побаивались Градского, к Шпагину композитор был добр. 

"Абсолютно уютный, добрый, теплый, улыбчивый, открытый, мягкий человек. Как ребенок порой! К счастью, я успел ему сказать, как уважаю его, как преклоняюсь перед его талантом, низко ему поклонился, а он улыбнулся и пожелал мне удачи", 

 – поделился воспоминаниями певец. 

Последний раз Александр видел музыканта во время съемок "поединков". По его словам, уже тогда Градский выглядел очень неважно. Да и на площадку Александр Борисович приехал не один, а с врачами, которые дежурили за кадром на случай, если народному артисту резко станет плохо. Но мэтр справился, несмотря на плохое самочувствие. "Он очень стоически приходил и творил!" – подытожил Шпагин. 

Ранее врач рассказал, почему Градский был оберчен на смерть. 

Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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