Участник "Голоса" рассказал о последнем съемочном дне Градского

Композитор продолжат творить, хотя и чувствовал себя неважно

Десятый сезон "Голоса" все-таки доснимут до конца, хотя Александр Градский, один из членов "золотого состава" жюри скончался в ночь на 28 ноября. Один из участников проекта рассказал о последней встрече с мэтром.

Когда Александр Шпагин, которого называют "пермским Высоцким", узнал страшную новость, то был шокирован. Уход Александра Борисовича участник "Голоса" воспринял как личную трагедию.

И хотя даже остальные члены жюри не скрывают, что иногда побаивались Градского, к Шпагину композитор был добр.

"Абсолютно уютный, добрый, теплый, улыбчивый, открытый, мягкий человек. Как ребенок порой! К счастью, я успел ему сказать, как уважаю его, как преклоняюсь перед его талантом, низко ему поклонился, а он улыбнулся и пожелал мне удачи",

– поделился воспоминаниями певец.

Последний раз Александр видел музыканта во время съемок "поединков". По его словам, уже тогда Градский выглядел очень неважно. Да и на площадку Александр Борисович приехал не один, а с врачами, которые дежурили за кадром на случай, если народному артисту резко станет плохо. Но мэтр справился, несмотря на плохое самочувствие. "Он очень стоически приходил и творил!" – подытожил Шпагин.

Ранее врач рассказал, почему Градский был оберчен на смерть.