Бывшая возлюбленная раскрыла тайну имени дочери Табакова-младшего

Бывшая возлюбленная раскрыла тайну имени дочери Табакова-младшего
Павел Табаков. Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press / www.globallookpress.com
Малышка живет с матерью, но периодически видится с отцом

В этом году общественность узнала о том, что сын актера Олега Табакова Павел впервые стал отцом. Дочь Мию 26-летнему молодому человеку подарила бывшая избранница Софья Синицына.

Мия появилась на свет в начале августа 2020 года. После разрыва родителей малышка осталась жить с матерью.

На личной странице в "Инстаграм" Синицына рассказала, почему назвала дочь таким необычным именем. В разделе "сторис" актриса опубликовала видео, на котором она идет по улице. Предположительно, запись была сделана в Америке.

Видео Софья сопроводила текстом, в котором она раскрыла тайну имени наследницы.

"Кто не знает, Мия названа в честь аэропорта города Майами в США [Miami International Airport, MIA – прим. ред.]", – написала Синицына.

Актриса объяснила, что именно в этом американском городе она рассталась с Табаковым-младшим. Тогда девушка сообщила Павлу о завершении их курортного романа.

Не очень понятно, является ли заявление Софьи правдой, или же она решила подобным образом пошутить.

Как ранее выяснили СМИ, Павел всячески поддерживает дочь и бывшую возлюбленную. Так, например, он снимает им квартиру, расположенную на Патриарших прудах. Кроме того, сын звезды кинокартины "Собака на сене" старается как можно чаще видеться с наследницей. 

В сентябре этого года Табаков-младший вышел в свет с новой избранницей. По имеющимся данным, Павел встречается с пиарщицей Ксенией. Молодые люди посетили вечеринку, организованную онлайн-кинотеатром KION.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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