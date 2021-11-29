Телеведущей досталось за слова поддержки в адрес Моргенштерна

Именно после интервью Ксении Собчак за Моргенштерна основательно взялись правоохранительные органы. Глава СК РФ Александр Бастрыкин, например, публично заявил о том, что музыкант, судя по всему, торгует запрещенными веществами в Сети. Защитников у рэпера, покинувшего Россию, не так много. Как правило, посты в поддержку пишет Ксения Анатольевна. За это звезде и досталось от Андрея Разина.

В своем "Инстаграме" основатель "Ласкового мая" рассказал о своем отношении к происходящему. Разин выразил радость, что хоть кто-то обратил внимание на пропаганду запрещенных веществ молодыми артистами. Продюсер "Ласкового мая" также добавил, что слова Бастрыкина стали своего рода сигналом для тех, кто несет в массы ложные идеалы.

Дальше настала очередь Собчак. Разин признался, что очень долго молчал и терпел. Поэтому он никак не комментировал смертельную аварию в Сочи.

"То, что она начала заступаться за наркоманов на эстраде, это для меня вообще шок. Ксения Анатольевна, может быть нам тоже собрать манатки и, как Моргенштерн, покинуть нашу страну? Вы думаете что Вы неприкасаемая?"

– обратился шоумен к телеведущей, пригрозив, что если она не прекратит заниматься "гадостью", то даже родственные связи ей не помогут.

Сама Ксения Анатольевна еще никак не комментировала столь резкое обращение Разина к ней.

Ранее Собчак заступилась за Диму Билана, который оконфузился на концерте в Казахстане.