Москва прокомментировала информацию об общении с представителями рэпера

Слухи о том, что администрация президента Российской Федерации ведет переговоры о возвращении рэпера Моргенштерна в Москву, не соответствует действительности. Такое заявление сделали в Кремле, комментируя новость.

Ранее в Сети появились данные о том, что администрация президента якобы ведет переговоры по возвращению артиста в РФ, предлагая музыканту два варианта: первый предполагает продолжение творчества в родносй стране с отказом от сотрудничества с властью, что не снимает рисков преследования со стороны Следственного комитета. Второй предполагает возвращение артиста с продолжением музыкального творчества и бизнес-деятельности, однако на условиях сотрудничества с властями, сообщает Znak.

Позднее на новость отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что указанная выше информация – не более чем "утка".

Напомним, недавно глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Алишер Моргенштерн "торгует наркотиками" фактически в пределах социальных сетей. Позднее в Сети появились данные о том, что артист покинул Российскую Федерацию. А адвокат Сергей Жорин в комментариях для СМИ указал, что музыкант не занимается продажей запрещенных веществ. При этом юрист сообщил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.

Ополчившиеся против рэпера "Ветераны России" призвали артиста вернуться на Родину, встать на путь истинный и заняться самовоспитанием. А еще глава организации Ильдар Резяпов посчитал, что музыкант должен поработать над своими патриотическими чувствами.