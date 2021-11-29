Артистка перепела хит "Тополиный пух"

Журналист Сергей Соседов призвал певицу Вику Цыганову отказаться от шансона. Своим мнением относительно подходящего для артистки репертуара музыкальный критик поделился в эфире передачи "Суперстар. Возвращение".

Напомним, Соседов является одним из членов жюри популярного шоу. Цыганова же пришла на проект в качестве участницы.

В минувшее воскресенье в эфир вышел выпуск, в котором Вика исполнила хит группы "Иванушки International" "Тополиный пух". Судьи по достоинству оценили выступление 58-летней артистки.

Члены жюри заявили, что попсовый жанр подходит исполнительнице. Сергей отметил, что всегда представлял Цыганову "традиционной эстрадной певицей". А вот шансон, по мнению журналиста, не раскрывает талант знаменитости.

"Шансон, Вика, это не совсем твой стиль, ты уж меня прости. Но ты гнула всегда свое", – высказался Соседов.

Сама Вика отметила, что выбрала данный жанр из-за своего супруга – поэта и продюсера Вадима Цыганова. Мол, она пела именно то, что просил ее избранник.

Музыкальный критик решил до конца отстаивать свою позицию. Он высказал мнение, что такой специфический жанр, как шансон, не соответствует женственному образу исполнительницы.

Ранее Соседов устроил разнос Наталии Власовой на шоу "Суперстар. Возвращение". Журналисту не понравилось то, как певица исполнила композицию Александры Пахмутовой "Нежность".