Ему было 72 года

Не стало советского мультипликатора Константина Романенко. Об этом сообщает "Комсомольская Правда".

Сердце Романенко перестало биться еще 18 ноября, но о трагедии стало известно только сейчас. Вместе с родными Константин Евгеньевич проводил время на даче. В какой-то момент самочувствие мультипликатора резко ухудшилось – он потерял сознание. Родственники сразу же позвонили в скорую помощь. Приехавшие на место медики констатировали смерть деятеля культуры.

Причиной его кончины стала разорвавшаяся в мозгу аневризма. Романенко ушел из жизни в возрасте 73 лет.

Константин Евгеньевич известен как один из создателей популярных мультфильмов про кота Леопольда. Также он подарил детям такие картины, как "Филипок", "Бюро находок" и другие.