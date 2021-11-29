Скончался один из создателей мультфильмов про кота Леопольда

Ему было 72 года

Не стало советского мультипликатора Константина Романенко. Об этом сообщает "Комсомольская Правда".

Сердце Романенко перестало биться еще 18 ноября, но о трагедии стало известно только сейчас. Вместе с родными Константин Евгеньевич проводил время на даче. В какой-то момент самочувствие мультипликатора резко ухудшилось – он потерял сознание. Родственники сразу же позвонили в скорую помощь. Приехавшие на место медики констатировали смерть деятеля культуры.

Причиной его кончины стала разорвавшаяся в мозгу аневризма. Романенко ушел из жизни в возрасте 73 лет.

Константин Евгеньевич известен как один из создателей популярных мультфильмов про кота Леопольда. Также он подарил детям такие картины, как "Филипок", "Бюро находок" и другие. 

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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