Вдали от родных: Градского отказались хоронить на Кузьминском кладбище

Вдали от родных: Градского отказались хоронить на Кузьминском кладбище
Александр Градский. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Музыкант обретет последний покой не с родителями, как того хотел

Похороны народного артиста России Александра Градского назначены на 1 декабря. Однако недавно выяснилось, что с мэтром попрощаются вовсе не там, где желал бы он сам.

Как отмечает источник, церемония прощания с музыкантом состоится 1 декабря в театре "Градский Холл". По предварительной информации, панихида начнется в 11:00 по московскому времени. Проститься с кумиром могут все желающие, однако ситуация рискует осложниться из-за коронавирусной инфекции.

Источники сообщали, что  легенду хотят похоронить на Кузьминском кладбище, рядом с родителями – такова была его воля. Однако впоследствии стало известно, что музыкант обретет последний покой на Ваганьковском.

Соболезнования по поводу кончины выразил российский лидер Владимир Путин, звезда отечественной эстрады Алла Пугачева, а также коллеги по "Голосу". До последнего Градский продолжал работать – несмотря на ухудшившееся состояние, приходил на съемки, хотя и не успел завершить десятый сезон "Голоса". Пара выпусков со звездой должны еще выйти в эфир Первого канала, остальную часть, по слухам, планируют отснять в память о покойном наставнике.

Напомним, тремя днями ранее Градского госпитализировали в медучреждение с подозрением на инсульт. Известно, что не так давно руководитель театра "Градский Холл" перенес коронавирусную инфекцию, которая дала осложнения на сердце и ноги. Поражение легких составило 70%. Два дня врачи пытались спасти жизнь артиста, однако попытки были тщетны. Градский скончался, не приходя в сознание.

Источник: StarHit
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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